Новый тип коронавируса во Вьетнаме: эксперты сказали, при каких условиях зараза не получит распространения

28 Июль 2020 2020-07-28T17:48:37+03:00

Если новый тип коронавируса во Вьетнаме пойдет по пути повышения агрессивности, мир может столкнуться с более опасной пандемией

Изменить размер текста: A A

Новый тип коронавируса во Вьетнаме стал неожиданным явлением для всего мира: очередная коронавирусная зараза появилась в государстве, которое считалось одним из наиболее успешных в борьбе с пандемией. До недавнего открытия ученых эксперты говорили о «вьетнамском чуде», ведь в стране было всего 420 случаев заражения коронавирусом за весь период. Местные власти забили тревогу уже после первых инфицированных новым типом инфекции, а анализ генома болезни показал, что данная разновидность более заразна.

Более 420 тысяч тестов для диагностики провели в Дананге, где появился первый зараженный, 12 тысяч местных жителей посадили на карантин, около 80 тысяч туристов эвакуировали из районов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Многие эксперты считают, что, если вирус и дальше пойдет по пути повышения агрессивности, мир может столкнуться с новой волной пандемии, более опасной чем первая.

По мнению специалиста по особо опасным инфекциям и иммунолога Владислав Жемчугов, будет ли болезнь распространяться дальше зависит от того, как сработает против нового штамма защита иммунной прослойки уже переболевших предыдущей версией COVID-19.

Так, если защита окажется эффективной, то новый тип вируса не должен получить широкого распространения на территории государств, по которым ударной волной прошелся первый штамм.

Некоторые эксперты полагают, что всё не так уж и страшно, а новую версию коронавируса необходимо тщательно изучить. Депутат российской Государственной думы Геннадий Онищенко напомнил, что в настоящее время нет достоверных данных о способности коронавируса так быстро менять свою генетическую структуру и резко повышать агрессивность, поэтому паниковать раньше времени не стоит.

Именно с такой точки зрения к проблеме подошли специалисты Роспотребнадзора. Как ранее писал сайт kp.ru, они планируют отслеживать ситуацию во Вьетнаме и анализировать все полученные данные после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый тип коронавируса во Вьетнаме довел до реанимации половину больных

Эксперты обсуждают, может ли инфекция с повышенной агрессивностью вызвать еще более опасную волну заражений по всему миру (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU