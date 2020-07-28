2020-07-28T16:42:54+03:00
В мире

Новый тип коронавируса во Вьетнаме довел до реанимации половину больных

Эксперты обсуждают, может ли инфекция с повышенной агрессивностью вызвать еще более опасную волну заражений по всему миру
Анна ДОБРЮХА
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По иронии судьбы новый коронавирусный монстр появился в стране, которая считалась одной из самых успешных в борьбе с инфекцией.По иронии судьбы новый коронавирусный монстр появился в стране, которая считалась одной из самых успешных в борьбе с инфекцией.Фото: REUTERS
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По иронии судьбы новый коронавирусный монстр появился в стране, которая считалась одной из самых успешных в борьбе с инфекцией. В мире говорили о «вьетнамском чуде», минимальном количестве заболевших — всего 420 случаев за все месяцы пандемии. Российские туристы уже начали мечтать об открытии авиасообщения с Вьетнамом. И вдруг как гром среди ясного неба: местные власти забили тревогу и официально объявили на правительственном портале: у нас обнаружен новый тип коронавируса. Анализ генома уже показал, что эта разновидность более заразна.

Более того, судя по сообщению вьетнамских органов здравоохранения, вирус стал более кровожадным: половине пациентов, выявленных в минувшие выходные, потребовалась реанимация и искусственная вентиляция легких. Правда, речь пока идет о четырех больных, из которых на ИВЛ попали двое, так что, возможно, пропорция еще изменится в лучшую сторону.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ

Вспышка началась в 20-х числах июля на одном из главных курортов Вьетнама, крупном приморском городе Дананге. Счет зараженных пока идет на единицы, известно о 15 не завозных случаях. Но для страны, где с апреля не было ни одного больного ковидом, это стало серьезной угрозой.

Правительство республики приостановило полеты, автобусные и железнодорожные перевозки в Дананг с 28 июля на 15 дней. В городе введено обязательное ношение медицинских масок в общественных местах и режим социального дистанцирования. Отменены все культурные, религиозные и спортивные мероприятия. Временно закрыты бары, ночные клубы, караоке и массажные салоны.

Жителям Дананга уже проведено более 420 тысяч тестов на коронавирус, 12 тысяч человек посадили на карантин. Также власти республики решили эвакуировать с эпидемиологически небезопасного курорта около 80 тысяч туристов. В основном это приезжие из других регионов Вьетнама. После возвращения домой всем им предписывается 14-дневный карантин.

С 28 июля закрыт и еще один туристический объект, старинный портовый город Хойан в 30 километрах от Дананга.

В мире говорили о «вьетнамском чуде», минимальном количестве заболевших — всего 420 случаев за все месяцы пандемии. Фото: REUTERS

В мире говорили о «вьетнамском чуде», минимальном количестве заболевших — всего 420 случаев за все месяцы пандемии.Фото: REUTERS

ОТКУДА «КОРОНА»?

Правительственный портал Вьетнама сообщает, что случаи заражения связаны с тремя больницами в Дананге. Как выяснило британское издание The Guardian, во всех трех клиниках побывал 57-летний мужчина. Он был госпитализирован 20 июля с лихорадкой и кашлем.

В соцсетях русскоязычные жители Вьетнама обсуждают версии о завозе «короны» нелегальными мигрантами, в том числе из Китая. Официально внешний туризм в республике запрещен с начала эпидемии.

ЗАРАЗА НАБИРАЕТ МОЩЬ

- Пока не опубликована последовательность генов обновленного коронавируса, сложно делать точные выводы. Однако, если о более высокой вирулентности, заразности нового типа говорят вьетнамские клиницисты, то, по всей видимости, есть основания для опасений, - рассказал на телеканале «Россия 24» доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Эволюция в природе никогда не останавливается, у вирусов очень много делений, они быстро меняются, напомнил эксперт. При этом в Юго-Восточной Азии особо благоприятные условия для мутаций - «огромное количество биомассы и другие мутагенные факторы», пояснил врач.

Президент нацпроекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев согласен, что на сегодня ситуация выглядит тревожно. Во-первых, власти республики прямо говорят о том, что анализ генома подтвердил повышенную заразность. Во-вторых, цифры говорят о 50% тяжелых форм, требующих реанимации. «Это почти в 10 раз больше, чем при нынешнем штамме», подчеркивает эксперт.

Вспышка началась в 20-х числах июля на одном из главных курортов Вьетнама, крупном приморском городе Дананге. Фото: REUTERS

Вспышка началась в 20-х числах июля на одном из главных курортов Вьетнама, крупном приморском городе Дананге.Фото: REUTERS

ВОПРОС-РЕБРОМ

Выйдет ли опасный штамм за пределы очага вспышки?

По словам Дмитрия Еделева, если вирус и дальше пойдет по пути повышения агрессивности, мир может столкнуться с новой волной, более опасной чем первая. Да, во Вьетнаме найден нулевой пациент, принимаются серьезные меры. Но с учетом того, что больной успел пройтись по трем больницам, вирус имеет шансы распространиться, считает специалист.

По мнению Владислава Жемчугова, многое будет зависеть от того, как сработает против нового штамма защита иммунной прослойки уже переболевших прежней версией коронавируса. Если защита будет эффективной, то обновленная инфекция не получит широкого распространения в тех странах, где ударно прошелся предыдущий штамм.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Геннадий Онищенко: пока поводов для паники нет

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал журналистам, что пока нет достоверных подтверждений способности коронавируса SARS-CoV-2 резко менять свою генетическую структуру так, чтобы радикально повышалась агрессивность инфекции. «Посмотрим на этот вьетнамский подтип - это не новый тип вируса, а именно новый подтип. Поизучаем, подождем информацию от вьетнамских коллег, но паниковать раньше времени не стоит», - считает Онищенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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