«Это удар по моим мыслям»: публицист Дугин рассказал о блокировке своего YouTube-канала

28 Июль 2020 2020-07-28T21:24:10+03:00

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YouTube недавно основательно взялся за каналы российских представителей средств массовой информации. Сегодня были заблокированы аккаунты телеканала "Царьград" и организации "Двуглавый Орёл" – администрация видеохостинга объяснила это решение "нарушением экспортного законодательства".

Сервис также заблокировал аккаунт публициста, лидера Международного евразийского движения и бывшего главреда «Царьграда» Александра Дугина. В эфире программы «Вечерний Мардан» на Радио «Комсомольская правда» философ рассказал, что ничего не предвещало такой исход.

- Не было ни одного страйка, предупреждения, критики или замечаний. При этом, закрыты были не только мои каналы, а каналы всех людей, которые со мной связаны. Это не может быть просто из-за того, что я был главным редактором «Царьграда» несколько лет. Это ведь удар по мне, по моим мыслям, по моей растущей аудитории. Это – ответ на идеи, - отметил Александр Дугин.

Публицист подчеркнул, что вчера, за несколько часов до блокировки канала, он собирался провести онлайн-конгресс по четвертой политической теории на английском языке. На трансляцию успели записать много человек.

- У «Царьграда» миллион подписчиков, у меня же примерно 20 тысяч всего. Но зато какая у меня была аудитория! Философы, мыслители. Вот запад и либералы, они показывают, что они больше всего боятся даже не цифр, они боятся не столько даже оружия. Они боятся идеи…, - сказал лидер Международного евразийского движения.

Напомним, ранее в эфире программы председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко на фоне происходящего оценил возможности Роскомнадзора заблокировать Google и реанимировать Rutube. По его словам, это практически невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU