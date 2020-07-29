Оператор «Северного потока- 2» обжаловал решение суда по Газовой директиве

29 Июль 2020 2020-07-29T01:17:25+03:00

Компания Nord Stream 2 AG и по-прежнему убеждена, что поправки к директиве – это дискриминация российского проекта

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Во вторник, 28 июля, компания-оператор проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Евросоюза, который отказался рассматривать ее иск. Компания настаивала, что поправки к Газовой директиве – это дискриминация отдельного коммерческого проекта, и просила аннулировать их действие в отношении строящегося трубопровода.

«Компания Nord Stream 2 AG не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией. В связи с этим 28 июля 2020 года Nord Stream 2 подала апелляцию на решение Суда общей юрисдикции ЕС в Европейский суд», - цитирует сообщение пресс-службы оператора проекта ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в МИД России выражали обеспокоенность тем, что Еврокомиссия и США пытаются повлиять на ход реализации российского проекта. Немецкий регулятор заявлял, что освобождает «Северный поток – 2» от норм обновленной газовой директивы, но эти правила будут действовать только на территории Германии.

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ИСТОЧНИК KP.RU