2020-05-02T01:39:09+03:00
Экономика

Германия отказалась вывести «Северный поток – 2» из правил Газовой директивы ЕС

Оператор российского проекта с решением немецкого регулятора не согласен
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Германия не собирается выводить «Северный поток – 2» из правил Газовой директивы ЕСГермания не собирается выводить «Северный поток – 2» из правил Газовой директивы ЕСФото: REUTERS
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Немецкий регулятор утверждает, что для освобождения газопровода от новых правил требуется, чтобы он был закончен до мая 2019 года

Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение отказать Nord Stream 2 AG в выведении проекта газопровода «Северного потока - 2» из-под правил обновленной Газовой директивы Европейского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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