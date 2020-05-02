Германия отказалась вывести «Северный поток – 2» из правил Газовой директивы ЕС
Оператор российского проекта с решением немецкого регулятора не согласен
Германия не собирается выводить «Северный поток – 2» из правил Газовой директивы ЕСФото: REUTERS
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Немецкий регулятор утверждает, что для освобождения газопровода от новых правил требуется, чтобы он был закончен до мая 2019 года
Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение отказать Nord Stream 2 AG в выведении проекта газопровода «Северного потока - 2» из-под правил обновленной Газовой директивы Европейского Союза.
ИСТОЧНИК KP.RU