Джонсон: В Европе началась вторая волна коронавируса

29 Июль 2020 2020-07-29T04:16:02+03:00

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Британский премьер Борис Джонсон предупредил сограждан о том, что в некоторых странах Европы началась вторая волна коронавируса, призвав подданных Соединенного Королевства соблюдать все необходимые меры предосторожности – соблюдать социальную дистанцию, мыть руки как можно чаще и в многолюдных местах носить защитные маски.

«Все мы помним, что случилось в прошлый раз. Жизненно необходимо, чтобы мы здесь в Великобритании были готовы к этому и предприняли все необходимые меры, что мы и делаем», - сказал он в эфире телеканала Sky News.

Борис Джонсон также пояснил, что правительство страны было вынуждено принять решение о двухнедельном карантине для всех, кто прибыл из Испании, потому что если британцы возвращаются из мест, где началась новая вспышка COVID-19, то они обязаны позаботиться о том, чтобы нечаянно не заразить соотечественников.

«Мы должны предпринимать быстрые и решительные действия, когда снова возрастают риски», - добавил он.

Напомним, в понедельник глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об усилении пандемии и отметил, что за последние шесть недель количество инфицированных практически удвоилось. Ранее сайт kp.ru писал, какие страны накрыло второй волной коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU