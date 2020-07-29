В Пентагоне заявили, что военным США все сложнее отслеживать российские подлодки
Российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют для Соединенных Штатов «серьезную проблему», потому что они «потенциально» могут нанести по США, а отследить их передвижение американским военным становится все сложнее.
Об этом заявил в сенатском комитете по делам вооруженных сил США претендент на должность командующего Северным командованием (NORTHCOM) генерал-лейтенант Глен Ван Хёрк.
«Россия развивает стратегические возможности, такие как подводные лодки, отслеживать которые теперь достаточно сложно, и которые потенциально могут нанести удар крылатыми ракетами по территории США», - заявил он, отметив, что это «серьёзная проблема».
Ван Хёрк добавил, что через некоторое время такую же «проблему» для США будет представлять и Китай, чьи вооруженные силы тоже быстро развиваются в этом направлении, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее вице-адмирал ВМС США Эндрю «Вуди» Льюис отмечал, что субмарины России совершенствуются, становятся более бесшумными, оборудованными «более смертоносными системами вооружения». По его словам, российские подлодки бороздят океан у берегов Штатов, поэтому американский флот теперь не может рассматривать Атлантику как зону своего «неоспоримого» господства.
К слову, издание National Interest назвало пять подлодок, способных «уничтожить мир» за полчаса. Три из них российские, две - американские.
ИСТОЧНИК KP.RU