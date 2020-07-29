29 Июль 2020 2020-07-29T15:15:37+03:00

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Президент Владимир Путин заявил, что снимать ограничения надо осторожно. Поскольку необоснованная поспешность чревата повторным ростом.

- По оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса может обостриться,- сказал президент во время совещания 29 июля, посвященном эпидситуации в России. - Надо просчитать все риски и их сочетания. Чтобы граждане получали медицинскую помощь в полном объеме и без сбоев. Дабы не вводить масштабных ограничений.

Он признал, что обстановка с коронавирусом улучшается - среднесуточный прирост зараженных в два раза ниже пиковых значений, но ситуация "может качнуться в любую сторону".

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что смертность ниже 2,5 процентов, это меньше, чем во многих других странах. Она также сообщила, что несмотря на пандемию, учебный год в России начнется с 1 сентября в традиционном формате. Ряд вузов смогут отложить возобновление занятий до 14 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793273" frameborder="0"></iframe> Путин прокомментировал снятие ограничений по коронавирусу в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU