2020-07-29T15:15:37+03:00
Общество

Путин прокомментировал снятие ограничений по коронавирусу в России

Президент признал, что ситуация с коронавирусом в России улучшается
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин провел совещание по эпидситуации в РоссииВладимир Путин провел совещание по эпидситуации в РоссииФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин заявил, что снимать ограничения надо осторожно. Поскольку необоснованная поспешность чревата повторным ростом.

- По оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса может обостриться,- сказал президент во время совещания 29 июля, посвященном эпидситуации в России. - Надо просчитать все риски и их сочетания. Чтобы граждане получали медицинскую помощь в полном объеме и без сбоев. Дабы не вводить масштабных ограничений.

Он признал, что обстановка с коронавирусом улучшается - среднесуточный прирост зараженных в два раза ниже пиковых значений, но ситуация "может качнуться в любую сторону".

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что смертность ниже 2,5 процентов, это меньше, чем во многих других странах. Она также сообщила, что несмотря на пандемию, учебный год в России начнется с 1 сентября в традиционном формате. Ряд вузов смогут отложить возобновление занятий до 14 сентября.

Путин прокомментировал снятие ограничений по коронавирусу в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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