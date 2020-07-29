Голикова рассказала, когда запустят в производство российскую вакцину от коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в мае правительством утвержден план по разработке вакцины, и регистрация вакцины от коронавирусной инфекции, разработанная институтом Гамалеи, планируется в августе этого года. Запуск в промышленное производство запланирован на сентябрь.
Что касается, второй потенциальной вакцины, разработанной научным центром «Вектор», в сентябре должна пройти клинические исследования, в этом же месяце планируется и государственная регистрация, первую партию планируется произвести в октябре 2020 года
Голикова отметила, что общие объемы производства вакцин от коронавируса еще оцениваются правительством.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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