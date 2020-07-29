Существенных мутаций коронавируса в России не произошло, заявила Попова

29 Июль 2020 2020-07-29T15:30:39+03:00

Глава Роспотребнадзора рассказала, что в центр "Вектор" приходят данные о вирусе по всей стране

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Существенных мутаций коронавирусной инфекции в России не произошло. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, уточнив, что российские специалисты продолжают изучать COVID-19, и со всех регионов страны данные поступают в центр "Вектор".

"За время циркуляции в РФ геномы вируса не претерпели существенных изменений, - сообщила глава Роспотребнадзора

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ИСТОЧНИК KP.RU