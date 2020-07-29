Взбешенный Ефремов резко захлопнул дверь перед толпой журналистов
Пресненский суд Москвы начал рассматривать дело о громком ДТП, которое устроил Михаил Ефремов. Первое заседание, которое было намечено на 27 июля, перенесли на 30 число.
Сразу после оглашения данного решения, Михаила Ефремова доставили домой. У подъезда его поджидали десятки журналистов, но общаться с прессой актер не стал.
Он молча прошел в подъезд, а потом вдруг резко развернулся и со всей силы захлопнул дверь.
После этого актер прошел на свой этаж в сопровождении полицейского. Не проронив ни слова, он вместе с сотрудником скрылся за дверью, сообщает Пятый канал.
Тем временем адвокат Михаила Ефремова подтвердил, что его доверитель отказался давать показания в суде, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.
Кстати, поддержать актера к зданию суда пришли толпы поклонников. Чтобы провести обвиняемого к автомобилю, сотрудникам суда пришлось разгонять многочисленных представителей прессы, обывателей и поклонников актёра.
Одни стояли с плакатами в поддержку подсудимого, другие наоборот, упрекали Ефремова и кричали: «Почему вы не извинились?», «Мы с вами!» и «Требуем пожизненного заключения!».
Авария, за которую судят актера, произошла 8 июня. Джип актёра протаранил фургон доставки на Садовом кольце. За гибель курьера Сергея Захарова Ефремову, который находился за рулём под наркотиками и алкоголем, грозит до 12 лет за решеткой
Ефремов захлопнул дверь перед толпой журналистов.
ИСТОЧНИК KP.RU