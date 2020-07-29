Владимир Путин высказался о прививках от гриппа
В ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость проведения профилактических мер, в первую очередь обеспечить вакцинацию против гриппа
«Самое главное - защитить жизнь и здоровье наших людей, обеспечить безопасность семей. Все органы власти должны выстраивать действия в этой логике … Хотел бы отметить несколько приоритетных мер. Особые усилия сейчас на профилактической работе, в первую очередь - прививки от гриппа», - заявил российский лидер.
Путин напомнил, что в прошлом году прививки от гриппа сделали более половины граждан, что «защитило жизни миллионов граждан». Глава государства отметил, что ставить прививку от гриппа или нет - личный выбор каждого человека. «Принцип добровольности должен соблюдаться», - подчеркнул президент.
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ИСТОЧНИК KP.RU