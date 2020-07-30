Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал Дзюбу лучшим игроком сезона

30 Июль 2020 2020-07-30T12:46:47+03:00

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в интервью kp.ru почему Артем Дзюба - лучший футболист сезона, и как изменилась игра капитана национальной команды.

«Технический комитет РФС собирался, и там мы тоже назвали Дзюбу лучшим игроком практически единогласно. Но лучшим его делаем не мы, а его голы, передачи и, главное, титулы. Так что все объективно. Хотя достойных соперников у него было немало – Азмун, Миранчук, Крыховяк… Список можно продолжить», - отметил главный тренер сборной России.

Также Станислав Черчесов рассказал, что именно изменилось в игре Артема Дзюбы.

«Каждый футболист проходит несколько фаз в своей карьере. Форварды вначале ценят только голы, но потом учатся получать удовольствие от разных моментов игры – и от удачного прессинга и от хорошо вскрытой зоны и так далее. Сейчас у Дзюбы такой период, когда голевые передачи ему приносят не меньшее удовлетворение, чем забитые мячи. Он действительно стал более разнообразным исполнителем. Другой вопрос, что это разнообразие приходит, когда тебя окружают партнеры высокого класса. Если бы рядом с Дзюбой не было Азмуна, то цифры в графе «ассисты» у него были бы заметно скромнее – когда ты наконечник атаки, голевые передачи просто некому раздавать. А сейчас Артем уходит во фланги, диапазон его действий расширился. Мы стараемся проецировать это на сборную. Например, в матче с Сан-Марино когда в пару к Дзюбе вышел Комличенко, Артем исполнял ту же роль, что и в «Зените», - отметил главный тренер сборной России в интервью kp.ru.

Напомним, что в завершившемся сезоне Артема Дзюба забил 17 голов, и отдал 13 голевых передач. Вместе с «Зенитом» Дзюба стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.

ИСТОЧНИК KP.RU