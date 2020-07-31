Почему отменили ЕГЭ по английскому, рассказал эксперт

31 Июль 2020 2020-07-31T11:30:20+03:00

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Министерство просвещения объявило на этой неделе, что ранее обязательный ЕГЭ по английскому будет отменен. О том, как это скажется на уровне подготовки школьников, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала заведующая кафедры английского языка Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ Анна Дмитриевна Ляцу.

«Я склонна согласиться с мнением общественности и с мнением экспертов, которые заявили о том, что их решение основано на оценках нецелесообразности проведения сейчас ЕГЭ и я так же согласна со страхами родителей», - сказала Анна Дмитриевна.

Завидущая кафедры английского языка Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ дала историческую справку относительно изучения иностранного языка в советский период, акцентируя внимание на том, что раньше отсутствовала возможность практиковать знания.

«Преподавание само было в общем грамотным, мы пользовались программами и методиками, которые были разработаны, в том числе, в Германии. То, что мы называем советский учебник, на самом деле, не вполне является советским учебником, этот подход вообще немецкий. Подход Гумбольдта. Тем не менее, в советский период полностью отсутствовала практика. А язык, как вы понимаете, без практики не живой», - подчеркнула Ляцу.

Анна Дмитриевна считает, что отмена ЕГЭ обусловлена переменой обстоятельств. Теперь школьникам доступна практика в полном объеме, любознательные дети изучают английский по песням и фильмам, имеют возможность выехать с родителями за границу и участвовать в программах обмена. Но, при этом потерялась основа – грамматика языка, из которой и состоит Единый государственный экзамен.

«Потому что, делая упор на речь, только на речь, к сожалению, сейчас происходит серьезное упущение базовых знаний», - сказала Ляцу.

Она также отметила, что необходимость изучения иностранных языков очень большая, но для того, чтобы наладить программу обучения, нужно решить методические задачи, а после возвращаться к контролирующим (ЕГЭ).

Напомним, что Минпросвещения заявило, что ЕГЭ по английскому языку проводиться пока не будет. С таким предложением выступили депутаты. Был проведен опрос среди учителей, родителей и школьников, по итогам которого эксперты пришли к выводу, что при сдали Единого государственного экзамена по иностранному языку, половина выпускников рискует остаться без диплома. Это обусловленное системой образования и отсутствием специалистов в образовательных учреждениях. В ведомстве обещают вернуться к этому вопросу и наладить школьную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU