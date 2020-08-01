2020-08-01T21:14:58+03:00
Общество

Озвучены правила въезда в Швейцарию для россиян с 15 августа

Швейцария стала четвертой страной, с которой Россия возобновляет авиасообщение
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россияне смогут улететь уже в августе в Турцию, Танзанию, Великобританию и ШвейцариюРоссияне смогут улететь уже в августе в Турцию, Танзанию, Великобританию и ШвейцариюФото: Алина НИЗАМОВА
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Стало известно, какие правила вводит Швейцария для иностранных туристов. С 15 августа россияне смогут летать в Женеву из Москвы - авиасообщение возобновлено. Но одного желания и билета мало, важно знать два момента о путешествии в Швейцарию в период пандемии коронавируса.

Первый - пускать пока готовы только тех, кто имеет вид на жительство. Второй - все въезжающие из других стран люди должны отправиться на 10-дневный карантин.

Кроме того, нужна виза, так как страна входит в Шенген.

Россия также возобновила полеты в Турцию, Танзанию. А еще в Великобританию, где, кстати, тоже требуют у приезжих соблюдать карантин.

С 1 августа Россия открывает сухопутные границы с Абхазией, но официально авиасообщение пока не возобновлено.

В Альянсе туристических агентств ожидают в этом месяце открытия Хорватии и Мальты для россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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