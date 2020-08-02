2020-08-02T22:20:02+03:00
Общество

Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту приводнился в Мексиканском заливе

Космический корабль закончил тестовую миссию на МКС [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту приводнился в Мексиканском заливеКорабль Crew Dragon с астронавтами на борту приводнился в Мексиканском заливе
Изменить размер текста:

В воскресенье, 2 августа, американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами NASA Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном совершил успешную посадку в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола, штат Флорида.

В районе приводнения корабля у побережья Флориды находится поисково-спасательное судно GO Navigator, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из корабля сможет выйти экипаж.

Поисково-спасательное судно GO Navigator помог экипажу подкинуть корабль

Поисково-спасательное судно GO Navigator помог экипажу подкинуть корабль

Приводнение корабля состоялось после 19-часового автономного полета, последовавшего за расстыковкой с Международной космической станцией (МКС), и после раскрытия всех парашютов в 14:48 по времени Восточного побережья США (21:48 по московскому времени).

Космический корабль закончил тестовую миссию на МКС

Космический корабль закончил тестовую миссию на МКС

Напомним, запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами NASA на борту корабля Crew Dragon к Международной космической станции состоялся 30 мая. Это стал первый с 2011 года полет космонавтов NASA на МКС на американском корабле, а не на российском «Союз». На следующий день, 31 мая, экипаж зашел на борт станции.

Момент приводнения космического корабля Crew Dragon.Видео: NASA TV

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экипаж Crew Dragon покинул борт корабля
Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту приводнился в Мексиканском заливе
Круглинский сообщил о результатах проведения ЕГЭ в этом году
Crew Dragon с американскими астронавтами готовится в Мексиканском заливе
Рекомендации по мерам против коронавируса в школах могут смягчить, заявил Роспотренадзор
Круглинский рассказал об учебной платформе для организаторов ЕГЭ
Онколог назвал причину горечи во рту
Little Big стали абсолютными рекордсменами "Евровидения" даже не принимая участия в нем
Круглинский назвал особенности тренировочного ЕГЭ в этом году
«Это не был прокол или что-то подобное»: Даниил Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании
Россиянам упростили получение пособий на детей
Прояснена судьба сотен таинственных посылок с семенами из Китая
50 лет спустя: Две сестры нашли друг друга благодаря коронавирусу
В австралийском штате Виктория объявили режим бедствия из-за коронавируса
Британский пилот Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Пропавших без вести в ходе учений американских военных признали погибшими
«Прожили вместе всю юность»: премьер-министр Финляндии вышла замуж за футболиста