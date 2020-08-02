Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту приводнился в Мексиканском заливе
В воскресенье, 2 августа, американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами NASA Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном совершил успешную посадку в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола, штат Флорида.
В районе приводнения корабля у побережья Флориды находится поисково-спасательное судно GO Navigator, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из корабля сможет выйти экипаж.
Поисково-спасательное судно GO Navigator помог экипажу подкинуть корабль
Приводнение корабля состоялось после 19-часового автономного полета, последовавшего за расстыковкой с Международной космической станцией (МКС), и после раскрытия всех парашютов в 14:48 по времени Восточного побережья США (21:48 по московскому времени).
Космический корабль закончил тестовую миссию на МКС
Напомним, запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами NASA на борту корабля Crew Dragon к Международной космической станции состоялся 30 мая. Это стал первый с 2011 года полет космонавтов NASA на МКС на американском корабле, а не на российском «Союз». На следующий день, 31 мая, экипаж зашел на борт станции.
Момент приводнения космического корабля Crew Dragon.Видео: NASA TV
ИСТОЧНИК KP.RU