Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту приводнился в Мексиканском заливе

2 Авг. 2020 2020-08-02T22:20:02+03:00

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В воскресенье, 2 августа, американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами NASA Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном совершил успешную посадку в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола, штат Флорида.

В районе приводнения корабля у побережья Флориды находится поисково-спасательное судно GO Navigator, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из корабля сможет выйти экипаж.

Поисково-спасательное судно GO Navigator помог экипажу подкинуть корабль

Приводнение корабля состоялось после 19-часового автономного полета, последовавшего за расстыковкой с Международной космической станцией (МКС), и после раскрытия всех парашютов в 14:48 по времени Восточного побережья США (21:48 по московскому времени).

Космический корабль закончил тестовую миссию на МКС

Напомним, запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами NASA на борту корабля Crew Dragon к Международной космической станции состоялся 30 мая. Это стал первый с 2011 года полет космонавтов NASA на МКС на американском корабле, а не на российском «Союз». На следующий день, 31 мая, экипаж зашел на борт станции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794003" frameborder="0"></iframe> Момент приводнения космического корабля Crew Dragon.Видео: NASA TV

ИСТОЧНИК KP.RU