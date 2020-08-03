Илон Маск поздравил SpaceX и NASA с успешным возвращением Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск Фото: REUTERS

Успешный изобретатель и бизнесмен Илон Маск поздравил свое детище – компанию SpaceX – и американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) с успешным возвращением на Землю первого пилотируемого космического корабля Crew Dragon.

«Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dragon. Америка вернулась», - написал Маск в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 августа космический корабль с двумя астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном приводнился в Мексиканском заливе у побережья Флориды. Crew Dragon встретило поисково-спасательное судно GO Navigator, экипаж которого поднял капсулу из воды на борт и помог космическим путешественникам выйти из люка.

Это событие стало первым приземлением американского пилотируемого космического корабля за последние 45 лет – после завершения программы полетов «Аполлонов» в 1975 году.

Ранее астронавтов NASA с возвращением на Землю поздравил президент США Дональд Трамп.