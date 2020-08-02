«Очень впечатляюще»: Трамп поздравил экипаж Crew Dragon с первой за 45 лет посадкой американского корабля на воду
Президент США Дональд Трамп поздравил экипаж нового американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon, который совершил первое для Штатов приводнение за последние 45 лет после завершения программы полетов «Аполлонов» в 1975 году.
«Здорово, когда астронавты НАСА возвращаются на Землю после двухмесячной успешной миссии … Астронавты завершают первый всплеск за 45 лет. Очень волнующе!», - написал в своем Twitter.
Как писал сайт kp.ru, американский космический корабль с двумя астронавтами NASA Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном совершил приводнение в Мексиканском заливе, в воскресенье, 2 августа, после 19-часового автономного полета, последовавшего за расстыковкой с Международной космической станцией (МКС), и раскрытия всех парашютов в 14:48 по времени Восточного побережья США (21:48 по московскому времени).
Напомним, запуск астронавтов NASA на борт корабля Crew Dragon к Международной космической станции состоялся 30 мая - впервые с 2011 американцы отправились к МКС на американском корабле, а не на российском «Союз».
Возвращение американцев на Землю.Космический корабль Crew Dragon с двумя американскими астронавтами вернулся на Землю! Мы собрали лучшие кадры того, как это было
ИСТОЧНИК KP.RU