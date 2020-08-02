«Очень впечатляюще»: Трамп поздравил экипаж Crew Dragon с первой за 45 лет посадкой американского корабля на воду

2 Авг. 2020 2020-08-02T23:33:05+03:00

Американский лидер поблагодарил всех за успешную миссию длительностью два месяца

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Президент США Дональд Трамп поздравил экипаж нового американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon, который совершил первое для Штатов приводнение за последние 45 лет после завершения программы полетов «Аполлонов» в 1975 году.

«Здорово, когда астронавты НАСА возвращаются на Землю после двухмесячной успешной миссии … Астронавты завершают первый всплеск за 45 лет. Очень волнующе!», - написал в своем Twitter.

Как писал сайт kp.ru, американский космический корабль с двумя астронавтами NASA Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном совершил приводнение в Мексиканском заливе, в воскресенье, 2 августа, после 19-часового автономного полета, последовавшего за расстыковкой с Международной космической станцией (МКС), и раскрытия всех парашютов в 14:48 по времени Восточного побережья США (21:48 по московскому времени).

Напомним, запуск астронавтов NASA на борт корабля Crew Dragon к Международной космической станции состоялся 30 мая - впервые с 2011 американцы отправились к МКС на американском корабле, а не на российском «Союз».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/794005" frameborder="0"></iframe> Возвращение американцев на Землю.Космический корабль Crew Dragon с двумя американскими астронавтами вернулся на Землю! Мы собрали лучшие кадры того, как это было

ИСТОЧНИК KP.RU