В Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:18:49+03:00

Выпускные экзамены на 400 баллов в этом году сдали два человека

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Два выпускника российских школ в текущем году сдали ЕГЭ на 400 баллов, еще 26 человек сдали на 300 баллов, и 533 выпускника – на 200 баллов. О количестве стобалльников в 2020 году и нарушения в ходе ЕГЭ рассказал в интервью ТАСС временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

- Результаты единого экзамены в это году, которые мы сейчас наблюдаем, совершенно не отличаются от результатов последних четырех лет. Однако цифры этого года не стоит сравниваться с цифрами прошлых лет, ведь десять процентов выпускников 2020 года отказались от сдачи предметов, на которые они заявились. Сдали в 2020 году как обычно, не хуже, чем раньше, - объяснил врио главы ведомства.

Анзор Музаев отметил, что объективность проведения ЕГЭ в этом году не вызывает сомнений – экзамены прошли штатно, без каких-либо манипуляций, что доказывает статистика, обработанная Рособрнадзором.

Более того, количество нарушителей на ЕГЭ снизилось на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. С экзаменов было удалено всего 850 участников.

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ИСТОЧНИК KP.RU