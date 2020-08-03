2020-08-04T00:04:59+03:00
Экономика

Что делать человеку, который скопил 1 миллион рублей

В программе «[НЕ]фантастика» на Радио «КП» экономист рассказал, во что лучше вкладывать деньги
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Золото дорожает как на дрожжахЗолото дорожает как на дрожжахФото: Мария ЛЕНЦ
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Что делать человеку, который скопил один миллион рублей – на такой вопрос ведущего программы «[НЕ]фантастика» на Радио «КП» писателя Владимира Торина ответил экономист Владислав Жуковский.

- От 70-71 рубля за доллар – покупайте валюту. Купите небольшое количество золота. Криптовалюта – гораздо более опасная спекулятивная история, - посоветовал эксперт.

- Умные деньги уходят даже из американского доллара и покупают что-нибудь типа вечных ценностей, - золото, которое дорожает как на дрожжах. Плюс растут котировки на финансовых рынках. Высокотехнологические компании и индекс NASDAQ уже переписали исторический максимум, который был в феврале. Несмотря на то, что мировая экономика пока погребена в руинах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее, еще в конце июня, российские ювелиры предупреждали, что золотые украшения вскоре могут подорожать почти на треть. Специалисты поясняли, что это связано с ростом цен на мировых рынках, однако при этом отмечали, что покупатели заметят изменения в цене ювелирных украшений только осенью, потому что пока магазины продают уже имеющийся ассортимент.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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