4 августа России вступил в силу новый нацстандарт на автономера
Во вторник, 4 августа, в России вступил в силу новый национальный стандарт на номера транспортных средств. Регистрационные знаки нового формата теперь доступны мотоциклистам и владельцам американских, а также праворульных японских автомобилей и машин с нестандартным местом крепления регистрационных знаков.
Речь идет о государственных знаках по ГОСТу Р 50577, который был утвержден в прошлом году, но переход на него отложили на год, до 4 августа 2020-го. Новый стандарт устанавливает типы и основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам.
Однако, как уточнили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), сохранились «без изменений шрифты государственных регистрационных знаков транспортных средств, структура и габаритные размеры основных типов регистрационных знаков».
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, автономера нового образца более компактные и удобные для крепления. Так, для мотоциклов были разработаны номера, меньше нынешних почти на четверть, а японские, американские и некоторые отечественные машины (ГАЗ-21, ГАЗ-69, старые «Москвичи») получат новые задние двухстрочные номера.
ИСТОЧНИК KP.RU