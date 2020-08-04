2020-08-04T04:14:41+03:00
Политика

«Газпром» обжалует штраф от Польши из-за «Северного потока – 2»

Польский регулятор запросил данные, не имевшие никакой связи с антимонопольным расследованием по трубопроводу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«Газпром» обжалует штраф от Польши«Газпром» обжалует штраф от ПольшиФото: REUTERS
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В понедельник, 3 августа, представители российского холдинга «Газпром» сообщили журналистам, что собираются обжаловать наложенный Польшей штраф из-за «Северного потока – 2» в суде.

Напомним, как писал сайт kp.ru, польское управление по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK) наложило штраф на российскую компанию в сумме 213 миллионов злотых (4,2 миллиарда рублей) за то, что «Газпром» якобы отказывается сотрудничать в расследовании по делу о строительстве газопровода.

В заявлении UOKiK говорится, что в начале года управление запросило у «Газпрома» контракты, заключенные его дочерней компанией с другими компаниями, финансирующими строительство Nord Stream 2, однако, «несмотря на юридическое обязательство сотрудничать с президентом офиса, компания не предоставляла эту информацию».

«ПАО «Газпром» в своем ответе попросило польский регулятор представить обоснование правомерности запроса соответствующей информации, но такого обоснования не получило. Сегодня мы получили от UOKiK официальное уведомление о наложении штрафа. В настоящее время его изучают юристы. После этого компания намерена обжаловать штраф в суде», - говорится в заявлении пресс-службы «Газпрома».

Между тем, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с телеканалом RT выразил мнение, что штраф – это попытка Варшавы «любым способом сорвать строительство «Северного потока — 2» и оставить транзит через территорию Украины в Польшу».

«Вообще непонятно, с какого перепуга Польша, которая не имеет отношения к «Газпрому» и «Северному потоку — 2», поскольку он не проходит в её территориальных водах, предъявляет претензии», - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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