4 Авг. 2020 2020-08-04T21:16:56+03:00

В больницах нет мест: число раненых при взрыве в Бейруте перевалило за тысячу Фото: REUTERS

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Более тысячи человек получили ранения различной степени тяжести в результате мощного взрыва в морском порту ливанского Бейрута. Пострадавших так много, что медицинские учреждения города переполнены под завязку. Издание LBCI Lebanon News сообщает, что некоторые больницы уже приняли по нескольку сотен раненых и просят пока что не привозить к ним новых жертв трагедии.

Представители ливанского красного креста заявили, что в результате взрыва пострадали более тысячи человек, десятки местных жителей скончались. Среди погибших – генеральный секретарь прозападной христианской партии "Катаиб", штаб-квартира которой была расположена прямо рядом с портом. В больницы города обращается такое количество раненых, что лечить их приходится прямо в коридорах. Пострадавшим помогают спасатели экстренных служб.

Пострадавшим помогают спасатели экстренных служб.Фото: REUTERS

Взрывная волна повредила и уничтожила множество зданий. Грохот от взрыва было слышно даже на Кипре, в 250 километрах от эпицентра. Основная версия случившегося – взрыв селитры, которая хранилась на складе в порту долгое время. Власти Ливана пока что не дали официальную информацию на этот счет, попросив дождаться результатов расследования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/794414" frameborder="0"></iframe> Половина города разрушено: последствия взрыва в Ливане.

ИСТОЧНИК KP.RU