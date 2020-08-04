4 Авг. 2020 2020-08-04T22:08:58+03:00

Минздрав Ливана сообщил о 30 жертвах взрыва в Бейруте Фото: REUTERS

Более трех тысяч человек были ранены

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При мощном взрыве в столице Ливана Бейруте погибли 30 человек, более трех тысяч ранены. Такие данные о количестве жертв трагедии предоставило поздним вечером 4 августа ливанское министерство здравоохранения.

Отмечается, что эти цифры не окончательные: спасатели достают из-под руин обрушившихся от взрывной волны строений все новых пострадавших. Ливан уже попросил помощи о Всемирной организации здравоохранения и Катара в оказании медицинской помощи раненым.Помощь Ливану также предложил Израиль.

Как писал сайт kp.ru, медицинские учреждения крупнейшего ливанского города уже переполнены пострадавшими, больничные коек не осталось и помощь раненым оказывают прямо в больничных коридорах.

Завтра, 5 августа, в Ливане объявлен траур в связи с многочисленным жертвами трагедии. Российский президент Владимир Путин выразил стране свои соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Дома в городе после взрыва в Бейруте.

ИСТОЧНИК KP.RU