Минздрав Ливана сообщил о 30 жертвах взрыва в Бейруте
При мощном взрыве в столице Ливана Бейруте погибли 30 человек, более трех тысяч ранены. Такие данные о количестве жертв трагедии предоставило поздним вечером 4 августа ливанское министерство здравоохранения.
Отмечается, что эти цифры не окончательные: спасатели достают из-под руин обрушившихся от взрывной волны строений все новых пострадавших. Ливан уже попросил помощи о Всемирной организации здравоохранения и Катара в оказании медицинской помощи раненым.Помощь Ливану также предложил Израиль.
Как писал сайт kp.ru, медицинские учреждения крупнейшего ливанского города уже переполнены пострадавшими, больничные коек не осталось и помощь раненым оказывают прямо в больничных коридорах.
Завтра, 5 августа, в Ливане объявлен траур в связи с многочисленным жертвами трагедии. Российский президент Владимир Путин выразил стране свои соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Дома в городе после взрыва в Бейруте.
ИСТОЧНИК KP.RU