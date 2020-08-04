2020-08-04T23:49:08+03:00
Происшествия

Взрыв в Бейруте произошел во время сварочных работ

В результате взрыва в Бейруте погибли десятки людей [видео]
Юлия КЕКОВА
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Взрыв в Бейруте произошел во время сварочных работВзрыв в Бейруте произошел во время сварочных работФото: REUTERS
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Взрыв в Бейруте произошел во время сварочных работ. Об этом сообщил ливанский телеканал LBC international.

Отмечается, что в момент ЧП в порту находилось 2 700 тонн селитры.

- При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2 700 тоннами нитрата аммония - аммиачной селитры, - сообщает телеканал со ссылкой на предварительные выводы местных силовых структур.

Аварийно-спасательные службы прибыли на место взрыва в порту Бейрута.На кадрах видно, как пожарные расчеты, а также машины скорой помощи едут на место происшествия

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ИСТОЧНИК KP.RU

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