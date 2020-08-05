2020-08-05T03:05:15+03:00
Происшествия

Подробности взрыва в порту Бейрута: спецслужбы Ливана 5 месяцев назад забили тревогу из-за селитры

Стали известны новые важные подробности взрыва в порту Бейрута
Юлия КЕКОВА
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Стали известны новые важные подробности взрыва в порту БейрутаСтали известны новые важные подробности взрыва в порту БейрутаФото: REUTERS
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Спецслужбы Ливана еще пять месяцев назад забили тревогу из-за 2,7 тонн селитры в порту Бейрута. Такую информацию удалось выяснить журналистам ливанского телеканала OTV.

Сообщается, что силовые структуры уже тогда предлагали продать взрывчатое вещество или создать особые условия хранения.

Мощный взрыв прогремел в Бейруте в районе порта.На кадрах видно, как после взрыва, который был слышен по всему городу, над портовым районом поднимаются столбы дыма

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ИСТОЧНИК KP.RU

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