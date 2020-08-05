США объяснили разработку ядерных ракет угрозой со стороны России
В Пентагоне заявили, что это "заставит противника дважды подумать, применять ли ядерное оружие"
Разработка и развертывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России, говорится в заявлении на сайте ПентагонаФото: REUTERS
Изменить размер текста:
Власти Пентагона заявили, что разработка ядерных крылатых ракет морского базирования необходима ради сдерживания России. В заявлении военного ведомства сказано, что США сняли с дежурства последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования ещё в 2010 году, а Россия, напротив, продолжала программу модернизации таких вооружений.
ИСТОЧНИК KP.RU