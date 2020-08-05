США объяснили разработку ядерных ракет угрозой со стороны России

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:48:07+03:00

Разработка и развертывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России, говорится в заявлении на сайте Пентагона Фото: REUTERS

В Пентагоне заявили, что это "заставит противника дважды подумать, применять ли ядерное оружие"

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Власти Пентагона заявили, что разработка ядерных крылатых ракет морского базирования необходима ради сдерживания России. В заявлении военного ведомства сказано, что США сняли с дежурства последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования ещё в 2010 году, а Россия, напротив, продолжала программу модернизации таких вооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU