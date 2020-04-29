2020-04-29T15:01:07+03:00
В мире

Пентагон сократит расходы на сдерживание России ради строительства стены с Мексикой

США сократит расходы на «восстановления передового американского военного присутствия» в Европе и наращивания военного потенциала партнеров
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пентагон сократит расходы на сдерживание России ради строительства стены с МексикойПентагон сократит расходы на сдерживание России ради строительства стены с МексикойФото: REUTERS
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Соединённые Штаты перенаправят средства, которые предназначались для сдерживания России в Европе, на строительство стены на границе США с Мексикой. Такое распоряжение дал глава Пентагона Марк Эспер.

Ряд проектов в Европе в рамках так называемой Европейской инициативы сдерживания входят в многолетнюю программу для «противостояния агрессии со стороны России в регионе» путем «восстановления передового американского военного присутствия» в Европе, а также наращивания военного потенциала партнеров.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на служебную записку, распространенную в Пентагоне, сокращению подвергнутся расходы на расширение военной инфраструктуры в Норвегии, Германии и Испании общей стоимостью 545 млн долларов, из которых более 200 млн долларов могут быть направлены на строительство стены с Мексикой.

Стоит напомним, что именно вопрос финансирования «стены Трампа» стало причиной самого длительного в истории США шатдауна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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