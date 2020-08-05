2020-08-05T17:24:45+03:00
Общество

В Рособрнадзоре прокомментировали идею оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы

Игорь Круглинский прокомментировал в эфире Радио "Комсомольская правда" идею сделать ЕГЭ только вступительным, но не выпускным экзаменом
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Экзамены сдавали только школьники, которые планируют в этом году поступать в вузЭкзамены сдавали только школьники, которые планируют в этом году поступать в вузФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Могут ли сделать ЕГЭ только вступительным экзаменом, рассказали в Рособрнадзоре.

В 2020 году традиционный школьный экзамен сдавали только ребята, которые собираются поступать в вуз в этом году. Остальные получили аттестаты на основании итоговых годовых оценок. В обществе заговорили, что такую систему могли бы оставить, ведь чаще нарушения допускают как раз за те ребята, которым эти результаты госэкзамена не нужны - они не собираются получать высшее образование.

- Действительно, в настоящее время такая дискуссия идет. Она идет в СМИ, мы видим, что и в профессиональном сообществе она имеет место быть,- рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" начальник управления организации и проведения Государственной итоговой аттестации Рособрнауки Игорь Круглинский.

Он сказал, что у такого предложения есть плюсы и минусы. Например, если ЕГЭ будет только вступительным экзаменов, то его имеет смысл проводить на на базе школ, а в вузах. Но тогда многим детям, особенно из отдаленных городов и поселков, будет сложно добираться на экзамен. В этом отношении школьный экзамен удобнее.

- Или оставлять экзамены в школах, но при этом тогда организационная модель должна быть какой-то другой, потому что это уже будет экзамен, который не привязан к школе,- сказал эксперт. - Пока однозначного ответа и мнения даже у нас на этот вопрос нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бейрут попросил Россию о помощи в преодолении последствий взрыва
«Инфекция ведет себя по типу торфяного пожара»: Мясников высказался про вторую волну коронавируса
В Бейруте введено чрезвычайное положение после взрыва в порту
В Рособрнадзоре прокомментировали идею оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы
Раскрыто, как удаленка сказалась на итогах ЕГЭ
Врио главы Чувашии поручил выработать единый стандарт управления водонапорными башнями
Московский монорельс нуждается в реконструкции
"Груз был опасный, поэтому - минимум людей на борту": Моряк рассказал о корабле с селитрой в Бейруте
Эксперты в суде назвали предметы, которые вез Михаил Ефремов
Названы основные траты россиян во втором квартале 2020 года
Кто болеет раком в 30 раз чаще, сказал Минздрав
Медведев призвал считаться с явлением, что Фургала поддерживают много людей
Минздрав назвал регионы, где чаще делают ЭКО
В Москве задержан проректор МГУ Алексей Гришин