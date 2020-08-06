Туристы составили список самых популярных отечественных курортов
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Сервис «Яндекс.Путешествия» составил список самых популярных у российских туристов направлений для отдыха. Эксперты основывались на переходы с сервиса на сайты российских партнеров-агрегаторов. В расчет брались результаты поиска отеля на август.
Самыми популярными стали города Краснодарского края, сразу три места вошли в первую пятерку.
Рейтинг популярных туристических направлений:
Сочи,
Анапа,
Ялта,
Геленджик,
Алушта.
Москва,
Санкт-Петербург,
Кисловодск,
Белокуриха,
Севастополь,
Феодосия,
Евпатория,
Алупка,
Ейск,
Судак.
Эксперты отметили, что в целом интерес ко внутреннему туризму восстанавливается. В мае доля туристических запросов среди всех запросов россиян была почти на половину меньше, чем годом ранее, то в июне — уже на треть, в июле — примерно на четверть.
В пользу постепенного оживления говорит и исследование «Яндекс.Маркета». Спрос на оборудование для водного спорта в июле вырос в два раза, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Особой популярностью пользуют надувные матрасы, круги, товары для походов и отдыха на природе, пишет газета "Известия".
Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, как россияне отнеслись к открытию границ с некоторыми зарубежными странами и планируют ли они провести в них отпуск, пишет RT.