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Туристы составили список самых популярных отечественных курортов

Основная пятерка лидеров за городами Краснодарского края
Елена АкимоваЕленаАкимова
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Туристы составили список самых популярных отечественных курортов

Туристы составили список самых популярных отечественных курортов

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сервис «Яндекс.Путешествия» составил список самых популярных у российских туристов направлений для отдыха. Эксперты основывались на переходы с сервиса на сайты российских партнеров-агрегаторов. В расчет брались результаты поиска отеля на август.

Самыми популярными стали города Краснодарского края, сразу три места вошли в первую пятерку.

Рейтинг популярных туристических направлений:

Сочи,

Анапа,

Ялта,

Геленджик,

Алушта.

Москва,

Санкт-Петербург,

Кисловодск,

Белокуриха,

Севастополь,

Феодосия,

Евпатория,

Алупка,

Ейск,

Судак.

Эксперты отметили, что в целом интерес ко внутреннему туризму восстанавливается. В мае доля туристических запросов среди всех запросов россиян была почти на половину меньше, чем годом ранее, то в июне — уже на треть, в июле — примерно на четверть.

В пользу постепенного оживления говорит и исследование «Яндекс.Маркета». Спрос на оборудование для водного спорта в июле вырос в два раза, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Особой популярностью пользуют надувные матрасы, круги, товары для походов и отдыха на природе, пишет газета "Известия".

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, как россияне отнеслись к открытию границ с некоторыми зарубежными странами и планируют ли они провести в них отпуск, пишет RT.