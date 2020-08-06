«Я его узнал»: свидетель на суде заявил, что видел за рулём именно Ефремова

В Пресненском суде 6 августа началось второе слушание по делу Михаила Ефремова. Дело артиста ведет судья Елена Абрамова. Подробности из зала суда передает корреспондент kp.ru Алена Мартынова.

На допрос вызвали свидетелей, которые наблюдали момент столкновения джипа Михаила Ефремова и фургона Сергея Захарова. Один из них подчеркнул, что, как только артист вышел из машины, то он сразу его узнал.

«Зрение у меня хорошее, в том, что за рулём был Ефремов, я не сомневаюсь. Я узнал его впоследствии. Не то, чтобы он вышел, улыбнулся, и я такой: «О, это Ефремов!». Но потом мы общались очень близко. Мой друг даже сказал ему - «Ну ты чего, ты нас чуть не убил?». Однако, в момент ДТП мне показалось, что свидетели также открыли пассажирскую дверь. Мне показалось, я подумал, там кто-то есть, но кажется, никто так и не вышел из машины», - сказал свидетель.

Напомним, что 8 июня в Москве произошло трагическое ДТП. Его виновником стал Михаил Ефремов. Артист в состоянии алкогольного опьянения сел за руль. На первом слушание прокурор подтвердил и факт того, что артист превысил скорость на 25 км/ч. Джип Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном курьера Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался в НИИ Склифосовского.

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