Полиция Кипра допросила россиянина-владельца суда с конфискованным в Бейруте грузом селитры

В результате взрыва погибли 157 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полиция Кипра по запросу Интерпола вычислила местонахождение владельца грузового судна, на котором, предположительно, прибыл в Бейрут груз с аммиачной селитрой. Груз, напомним, арестовали в 2014 году и поместили в ангары. За шесть лет опасное вещество так и не вывезли с территории порта. 4 августа во время сварочных работ селитра взорвалась. Масштаб разрушений сравнивают с терактом или ядерным взрывом - уничтожены дома 300 тысяч человек, разрушены административные здания, больницы.

Ангар с селитрой взорвался недалеко от застроенного жилого района города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Из Интерпола в Бейруте поступил запрос с просьбой установить местонахождение этого человека и задать определенные вопросы, связанные с грузом», - сказал Reuters пресс-секретарь кипрской полиции Христос Андреу.

Гражданин России был допрошен у себя дома на Кипре. Его имя называть не стали. Ответы мужчины на вопросы полиции переданы в Бейрут.

Химикаты хранились в порту Бейрута в течение многих лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со ссылкой на анонимный источник издание уточняет, что речь о 43-летнем российском бизнесмене Игоре Гречушкине.

Аммиачная селитра продавалась грузинским производителем удобрений ООО «Рустави Азот» и должна была быть доставлена мозамбикскому производителю взрывчатых веществ, Fabrica de Explosivos.