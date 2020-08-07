Малый бизнес начал массово экономить на ДМС для сотрудников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Малый и средний бизнес стал отказываться от оформления добровольного медицинского страхования (ДМС) для сотрудников. Всего на таких предприятиях трудятся порядка 15 млн человек, но руководство многих компаний признает, что траты на дополнительные льготы стали не по карману.

Представители крупнейших страховщиков подтверждают, что данный продукт перестал пользоваться спросом. Возвращение интереса к ДМС ожидают не раньше, чем через пару лет.

От ДМС отказывались компании из туристического, гостиничного и розничного бизнеса, не успевшие оперативно или в полной мере перейти в онлайн-формат.

- Ситуация у бизнеса начнет расти и стабилизироваться по мере общего улучшения ситуации в экономике, - комментирует «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Учитывая ситуацию на рынке и угрозу второй волны пандемии, потребуется не менее двух лет, чтобы спрос на ДМС был восстановлен.

Ранее врач-диетолог отметила, что ожирение является недугом, от которого страдает множество россиян, однако государство не прилагает усилий для борьбы с этой массовой болезнью. Лечить данную проблему нужно в рамках полиса ОМС, пишет ФАН.