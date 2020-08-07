При жесткой посадке самолета в Индии погибли три человека. Фото: соцсети

Три человека погибли и более 50 ранены при жесткой посадке пассажирского самолета в Индии. Об этом сообщает местное телевидение.

По предварительным данным, в числе жертв – пилот рейса, который погиб на месте. Второй пилот воздушного судна серьезно ранен, его госпитализировали в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что сегодня, 7 августа, самолет Air India Express, летевший из Дубая, пытался приземлиться в индийском аэропорту Каликут около Кожикоде, но по неизвестной причине судно выкатилось за пределы посадочной полосы. В результате крушения передняя часть борта была практически разрушена, обломки самолета раскиданы по всей полосе и рядом с ней.

По предварительной информации, одной из причин, приведших к трагедии, являются неблагоприятные погодные условия: в данном районе льет сильнейший дождь. Именно дождь способствовал тому, что судно не загорелось от столь жесткой посадки, что, вероятно, спасло много пассажиров от гибели.

По разным данным в самолете находилось от 180 до 191 человека, включая экипаж. В настоящее время на месте крушения работают спасатели и медики.