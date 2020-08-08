Организаторы "Евровидения" запускают аналог музыкального конкурса в США

Организаторы "Евровидения" нацелились на США, в 2021 году здесь стартует аналог европейского шоу под названием "American Song Contest". Россию и другие европейские страны к участию не допустят, потому что соревноваться будут музыканты из американских штатов. Формат конкурса повторяет европейский.

- Уникальное наследие конкурса песни« Евровидение »насчитывает 65 лет, и его всемирная популярность продолжает расти. Пришло время Америке испытать это зрелище через родственное ему соревнование - Конкурс американской песни,- рассказал Мартин Остердал, исполнительный директор "Евровидения".