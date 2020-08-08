Безопасность лагеря МЧС России в Бейруте обеспечивают более 50 солдат
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Безопасность лагеря российских спасателей в Бейруте, расположенного на центральном стадионе города, обеспечивают более 50 солдат, задействовано около десяти единиц легкой бронетехники национальной гвардии Ливана, передает спецкор «КП» Владимир Веленгурин из Бейрута.
Наш фотокорреспондент уточняет, что доступ в лагерь МЧС России был ограничен два дня назад, а проходы были перегорожены спиралью Бруно, которую охраняют бойцы нацгвардии.
Российские врачи в Бейруте помогают раненым демонстрантам
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Напомним, как писал сайт kp.ru, российские спасатели прибыли в столицу Ливана после страшного взрыва в городском порту, разрушившего сотни зданий и жилых домов.
Спасатели из России прибыли в Бейрут после ЧП в порту
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
А 8 августа в Бейруте вспыхнули антиправительственные митинги, которые обернулись массовыми беспорядками, протестующие пытались взять штурмом здания четырех министерств. В результате пострадали около 200 человек, сообщается о гибели одного полицейского.
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