Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу на проспекте Машерова в Минске, где в настоящее время проходят массовые акции протеста после оглашения результатов голосования на президентских выборах. Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич не подтвердила информацию о данном дорожно-транспортного происшествии.

По данным местных СМИ, водитель автозака, вероятно, хотел напугать людей, двигаясь на них с огромной скоростью. Один из демонстрантов запрыгнул на бампер автомобиля и упал ему под колеса.

Как сообщал корреспондент kp.ru, на перекрестке улиц Заславской и Машерова дежурят медики несколько «скорым», на земле видны пятна крови, некоторые люди находятся в состоянии шока. Мужчину с серьезной рано госпитализировали в медицинское учреждение – его избили дубинкой.

Для разгона протестующих ОМОН применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.