Силовики взяли под контроль район Старого города в Минске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Силовики взяли под полный контроль район Старого города в Минске, вытеснив оттуда основную часть протестующих. Об этом сообщает ТАСС. Из этого района выезжают автомобили скорой помощи и заполненные задержанными автозаки.

Этим вечером белорусские правоохранительные органы начали жестко вытеснять протестующих из центра столицы государства после президентских выборов. ОМОН в полной экипировке со щитами использовал несколько светошумовых гранат, газ и водометы, чтобы разогнать демонстрантов, когда те пытались прорвать оцепление на площади у стелы "Минск - город герой".

В ходе протестов уже есть первые пострадавшие: на пересечении улиц Заславской и проспекта Машерова дежурят несколько «скорых», одного человека увезли с тяжелым ранением. Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу, однако представители министерства внутренних дел Белоруссии утверждают, что не располагают информацией об этом.

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