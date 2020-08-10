На Белорусском металлургическом заводе приостановили работу

Акции протестов оппозиции по поводу итогов выборов начались вечером 9 августа Фото: REUTERS

На следующий день после выборов президента в Беларуси 2020 приостановлена работа металлургического завода в Жлобине. Агентство Sputnik Беларусь с ссылкой на информированный источник пишет, что остановлена работа двух цехов - трубопрокатного и канатного. Однако, к вечеру информаторы перестали выходить на связь и не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть озвученные утром сведения.

По данным телеграм-каналов, сотрудники завода отказались работать.

В Беларуси второй вечер проходят акции, организованные оппозицией, недовольной результатами голосования. По предварительным данным ЦИК, Александр Лукашенко набирает 80 % голосов избирателей, Светлана Тихановская - 10%. Она и ее штаб не признают итоги.

Чтобы разогнать протестующих, применяли шумовые гранаты и слезоточивый газ. Правозащитные организации заявили минимум о 80 задержанных.

Среди них есть российские журналисты.

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