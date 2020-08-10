Правозащитник сообщил о погибшем в ходе беспорядков в Белоруссии Фото: REUTERS

Представитель правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович заявил об одном погибшем в ходе масштабных беспорядков в день выборов в Минске. По его словам, участник акции погиб в результате черепно-мозговой травмы после наезда на него спецтранспорта. Три человека серьезно пострадали

«Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы», - передает ТАСС слова правозащитника.

Напомним, еще вечером воскресенья, 9 августа, сообщалось о пострадавших в ходе массовых беспорядков в Минске. По представленным данным говорилось о том, что на пересечении улиц Заславской и проспекта Машерова дежурят несколько «скорых», одного человека увезли с тяжелым ранением, а по меньшей мере трое пострадали при наезде автозака на толпу. Однако в ночь на 10 августа в пресс-службе городского управления Министерства внутренних дел Беларуси сообщили об отсутствии информации о пострадавших в ходе протестов.

Как писал сайт kp.ru, накануне белорусские правозащитники сообщили, что в день президентских выборов в республики были задержаны по меньшей мере 80 человек. В то же время Следственный комитет страны возбудил уголовные дела против организаторов и участников протеста по фактам насилия в отношении милиции