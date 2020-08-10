Светлана Тихановская вышла на связь со своим штабом Фото: REUTERS

Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская вышла на связь после длительного удержания в здании Центральной избирательной комиссии, она в порядке. Об этом сообщили Sputnik Беларусь в штабе политика.

- С ней все хорошо, - цитирует агенство ее предвыборный штаб.

Напомним, что Светлана Тихановская не признает озвученные предварительные итоги выборов президента страны, согласно которым она набрала 10% голосов, а действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко – 80%. Политик решила обжаловать результаты в ЦИК. Сегодня она зашла в здание комиссии, чтобы подать документы, вместе со своим правозащитником. Адвокат вышел через какое-то, однако сама Тихановская – нет. В ее предвыборном штабе заявили, что в ЦИК кандидата в президенты удерживают против воли.

Ранее политик выступила с заявлением к избирателям и сотрудникам правоохранительных органов Минска, призвав их прекратить насилие и провокации.