«Градус агрессии растет»: редактор КП-Беларусь рассказал о протестах в Минске

«Градус агрессии растет»: главный редактор КП Беларусь рассказал о протестах в Минске Фото: REUTERS

В белорусской столице этой ночью проходит вторая стадия протестных акций оппозиции, которая недовольна оглашенными предварительными результатами президентских выборов. Демонстранты строят новые баррикады, кидают в сотрудников ОМОН коктейлями Молотова и стреляют салютами. Правоохранители, в свою очередь, отвечают светошумовыми гранатами и водометами, пытаясь разогнать протестующих.

Главный редактор «Комсомольской правды в Беларуси» Андрей Левковский, рассказывая про второй день протестов в Минске, сообщил, что есть два центра напряженности - метро "Спортивная" и район возле магазина "Рига".

- Рядом с "Ригой" разгоняли уже трижды, но протестующие выставили баррикады в четвертый раз. Силовики ушли, люди возвращаются и снова их строят. Их в четвертый раз разбирают и таранят, непонятно, что будет дальше. У "Спортивной" ситуация такая же. Много побитых авто, люди жертвуют своими машинами и бросают их, - рассказал журналист в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что между основными точками напряженности протестующие не передвигаются: они рассредотачиваются по дворам, пережидают и возвращаются к возведению свою баррикад. К станции метро "Спортивная" продолжают пребывать всё новые люди.

- То, что было вчера… ситуация поменялась кардинально. Вчера собирались в одном месте, предпринимали пробные попытки строить баррикады. А теперь все серьезно - обломки бетона, ограждения, перевернутые стойки для афиш. Люди крушат и крошат. Градус агрессии растет, и со стороны силовиков и протестующих. Картина напряженнее, чем вчера, - рассказал Андрей Левковский.

Напомним, что сегодня белорусское министерство внутренних дел официально сообщило о первом погибшем в результате беспорядков: один из протестующих хотел бросить в сотрудников правоохранительных органов бомбу, но она взорвалась у него в руках.

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