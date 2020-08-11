«После прививки - не меньше 30 минут под наблюдением врача»: как будет проходить вакцинация от ковида в России

«КП» выяснила особенности инъекций и интервал между уколами Фото: REUTERS

Во вторник, 11 августа, в России зарегистрирована первая в мире вакцина против новой коронавирусной инфекции. Как ожидается, первыми прививку получат медработники и учителя. Вакцинация для них может начаться уже в конце августа — начале сентября.

Прививка будет выглядеть как укол в дельтовидную мышцу, то есть верхнюю треть наружной поверхности плеча. При невозможности укола в это место препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра, говорится в инструкции к новой вакцине «Гам-КОВИД-Вак», зарегистрированной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Всего для выработки иммунитета делается два укола. Сначала одним компонентом препарата, затем, через три недели, вторым компонентом.

В инструкции содержится важное замечание: после введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медработников в течение 30 минут.

Президент России Владимир Путин рассказал, что эту вакцину уже испытала на себе его дочь. После первого укола у нее поднялась температура до 38 градусов, после второго поднялась меньше, а потом все быстро сошло на нет, и девушка чувствует себя хорошо.

Росздравнадзор сообщил, что в дальнейшем планируются пострегистрационные клинические исследования вакцины. Врачи будут наблюдать за состоянием нескольких тысяч человек, фиксировать возможные побочные действия и эффект новой прививки.

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