В городах Беларуси женщины выстроились в «цепочки солидарности». Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

На улицах белорусских городов женщины выстроили живую цепочку в знак протеста против жестокого разгона мирных демонстрантов со стороны силовиков.

Как писал сайт kp.ru, акция началась в Минске, где еще рано утром около двухсот женщин в белой одежде выстроились в «цепочки солидарности» около Комаровского рынка. В руках они держали цветы и требовали: «Перестаньте нас бить!». В течение дня к ним присоединились жители спальных районов столицы. Живую «цепочку солидарности» можно увидеть и в других белорусских городах: Гродно, Бобруйска, Смолевич, Сморгони.

Напомним, в ходе протестов в Белоруссии, которые начались на фоне президентских выборах, силовики избивали и тех, кто пришёл возложить цветы к месту гибели протестующего. Пришедших отправляли в автозаки, а снимавших это журналистов избивали и грабили. Позже МВД республики призналось в применении боевых патронов на поражение в Бресте. В ведомстве указали на то, что сотрудников милиции атаковала группа агрессивно настроенных граждан