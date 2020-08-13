Выступление Александра Лукашенко: СМИ сообщили, что президент Белоруссии готовит срочное обращение к нации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшее время ожидается выступление Александра Лукашенко перед гражданами Белоруссии.

Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу президента республики. Однако позже на своей странице в Twitter издание уточнило, что информация о готовящемся выступлении президента Белоруссии появилась в анонимном телеграм-канале, официального подтверждения этому сообщению пока нет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после оглашения предварительных итогов прошедших в воскресенье президентских выборов на улицы многих белорусских городов вышли люди, недовольные озвученными результатами, начались беспорядки, которые жестко подавлялись сотрудниками правоохранительных органов.

За четыре дня протестов в республике были задержаны по меньшей мере 6,7 тысяч человек, среди них оказались не только участники митингов, но и люди, которые просто проходили мимо мест их проведения.

Ранее Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний, более тысячи человек уже были отпущены.

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