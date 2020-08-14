Украина жалеет, что Белоруссия решила вернуть домой задержанных россиян

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина сожалеет, что Белоруссия приняла решение вернуть задержанных ранее россиян на Родину. Об этом говорится в заявлении офиса президента Незалежной Владимира Зеленского.

«Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц», - сказано в заявлении.

В офисе Зеленского добавили, что Белоруссия, безусловно, «независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения».

Напомним, 32 наших соотечественника уже вернулись в Россию, у 33-го задержанного – белорусский паспорт, и он остался в республике.

Как писал сайт kp.ru, 29 июля на территории Белоруссии были задержаны более 30 российских граждан. По версии белорусских спецслужб, 33 россиянина якобы собирались «дестабилизировать обстановку в стране» перед президентскими выборами. На самом же деле они просто направлялись транзитом в другую страну.

Позже стало известно, что арест россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины.

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