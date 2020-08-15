Трамп запретил TikTok покупать музыкальный сервис, потому что это тоже "угроза национальной безопасности"

Дональд Трамп Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп вводит новые ограничения в отношении компании, владеющей популярной соцсетью TikTok.

Критика приложения со стороны американских властей началась после того, как испортились отношения США и Китая на фоне пандемии коронавиурса. Трамп открыто обвинял КНР в распространении болезни, сокрытии фактов. Критика усилилась, когда США стали самой пострадавшей страной - здесь более 5,2 миллиона случаев заболевания и 167000 смертей от коронавируса.

Трамп потребовал от компании ByteDance отказаться от всех активов на территории США, связанных с приложением TikTok, и запретил китайской компании покупать музыкальный сервис.

- Существуют убедительные основания полагать, что ByteDance, приобретая активы Musical.ly, может предпринять действия, угрожающие национальной безопасности США. В результате покупки ByteDance объединит Musical.ly и TikTok и создаст единое приложение для социальных сетей,- сказано в указе на сайте Белого дома.