США собираются разместить ракеты средней дальности в Японии

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли Фото: REUTERS

Соединенные Штаты в обозримом будущем собираются разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) ракеты средней дальности, причем первая в списке стран, которые Вашингтон рассматривает в качестве плацдарма для своих ракет – Япония.

Об этом в интервью японской деловой газете Nikkei заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Тот самый, что недавно призывал Россию прекратить разработки «летающих Чернобылей».