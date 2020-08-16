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США собираются разместить ракеты средней дальности в Японии

Об этом заявил спецпредставитель Трампа по контролю над вооружениями
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Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты в обозримом будущем собираются разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) ракеты средней дальности, причем первая в списке стран, которые Вашингтон рассматривает в качестве плацдарма для своих ракет – Япония.

Об этом в интервью японской деловой газете Nikkei заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Тот самый, что недавно призывал Россию прекратить разработки «летающих Чернобылей».