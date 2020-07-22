2020-07-22T03:36:12+03:00
Политика

Пушков ответил на призыв США прекратить разработки «летающих Чернобылей»

Российский политик напомнил Вашингтону, какие ядерные ракеты разрабатывают американские военные
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter возмутился прозвучавшим из США призывом к России немедленно прекратить разработки новейших видов ракет с ядерными двигателями.

Как сообщал сайт kp.ru, с таким требованием во вторник, 21 июля, выступил спецпосланник президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, заявив, что «такое оружие не должно существовать».

«В США призвали Россию прекратить работу над ракетами с ядерным двигателем, назвав их «летающим Чернобылем». А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР «Минитмен», это что — гуманное оружие или «ангелы с небес»? К сведению Биллингсли: это и есть оружие Судного дня», - написал Алексей Пушков в соцсети.

Он добавил, что Соединенным Штатам надо «не указывать России, над чем работать или нет, а думать над новыми механизмами контроля над ядерными вооружениями».

«Вместо этого они вышли из ДРСМД, выходят из СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение «Судного дня», - подытожил Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, действие ДРСМД было прекращено 2 августа прошлого года, а уже на следующий день Пентагон объявил, что приступил к разработке ракет, которые ранее были запрещены Договором. Спустя неполных три недели США испытали новую крылатую ракету.

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Ну, вот, американское «шило» и вылезло из дырявого мешка Дональда Трампа: всего 18 дней прошло после официального выхода США из Договора о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД), а Пентагон успешно (с первого раза!) испытал новую крылатую ракету. И с большой помпой показал это по телевидению (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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