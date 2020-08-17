Лукашенко заявил, что после принятия новой Конституции готов передать полномочия

Александр Лукашенко Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко на встрече с работниками завода МЗКТ заявил, что после принятия на референдуме новой конституции готов передать свои полномочия.

Отказываться от поста президента под давлением оппозиции он не собирается также, как и проводить еще одни выборы. Это требование, по мнению Александра Лукашенко, идет не столько от простых людей, сколько от "западных кукловодов".

Передать полномочия он готов только после принятия новой Конституции. Два предыдущих варианта главного документа страны он отверг, поскольку они мало отличались от предыдущей версии.

- Идет работа над третьим вариантом Приходите, садитесь и работаем над конституцией, и выносим на референдум. И я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу, — приводит его слова Tut.by.

Если белорусы "загубят первого президента", сказал Лукашенко, то такая участь ждет и последующих.

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